هنية للجزيرة: حركة حماس تقدّس الوحدة وغزة لا تزال تحت خطر كورونا بسبب الحصار

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تصريحاته لبرنامج "بلا حدود" (2020/5/13) إن غزة استطاعت تشكيل حماية لأبناء الشعب الفلسطيني من جائحة كورونا.

قال إن رئيس المكتب الساسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن غزة استطاعت تشكيل حماية لأبناء الشعب الفلسطيني من جائحة كورونا، وذلك من خلال تكاثف جهود وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية.

ولكنه حذر في تصريحاته لبرنامج "بلا حدود" (2020/5/13) من أن الخطر لا يزال قائما بسبب الحصار المفروض على القطاع، موجها الدعوة للأطراف المعنية بضرورة تحمل المسؤولية ورفع الحصار الجائر.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني رغم مرور 72 عاما على النكبة أثبت صموده وتشبثه بأرضه وكذا وقدرته على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

كما أكد أن حركة حماس تثمن أي خطوة فلسطينية جادة لمواجهة المخططات الإسرائيلية، ولذلك قدمت الكثير من التنازلات وأبدت المرونة العالية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وشدد على أن الحركة تؤيد أي اجتماع يمكن أن يشكل فرصة للتوافق الوطني الفلسطيني لمواجهة التهديدات الإسرائيلية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، معتبرا أنه لم تكن هناك جدية حقيقية في الاجتماعات السابقة، ولذلك فالاجتماعات التي تكتفي بالتغطية الإعلامية ولا تخرج بنتائج أو برامج أو إستراتيجيات لا يمكن أن يقبلها الشعب الفلسطيني.

كما وجه الدعوة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دعوة الإطار القيادي المؤقت إلى اجتماع عاجل لبحث ملف إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أساس الاتفاقيات الموقعة، وكذا معالجة الأوضاع السياسية الناتجة عن المسار الطويل من المفاوضات "العبثية"، ثم الاتفاق على إستراتيجية وطنية شاملة تحدد المسار السياسي تحت قيادة وطنية جامعة.