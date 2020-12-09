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48:39
من برنامج:
بلا حدود
رئيس الصليب الأحمر: ملتزمون بتوصيل لقاح كورونا للمهمشين
قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير إن جائحة كورونا مثلت التحدي الأكبر للجنة هذا العام، مشددا على التزامهم بتوصيل اللقاح إلى الفئات الأكثر تهميشا في المجتمعات.
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9/12/2020
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