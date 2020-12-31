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50:15
من برنامج:
بلا حدود
الثورة السودانية بعد عامين على قيامها.. ماذا حققت؟ وأين أخفقت؟
قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني عضو مجلس شركاء المرحلة الانتقالية إن الثورات عبارة عن مسارات تاريخية، ولكن ما تحقق خلال الأشهر الماضية بالسودان كان دون الطموحات والمأمول، وذلك باتفاق الجميع.
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30/12/2020
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آخر تحديث: 31/12/2020
05:33 AM (مكة المكرمة)
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