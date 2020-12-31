البث الحي
50:15

من برنامج: بلا حدود

الثورة السودانية بعد عامين على قيامها.. ماذا حققت؟ وأين أخفقت؟

قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني عضو مجلس شركاء المرحلة الانتقالية إن الثورات عبارة عن مسارات تاريخية، ولكن ما تحقق خلال الأشهر الماضية بالسودان كان دون الطموحات والمأمول، وذلك باتفاق الجميع.
30/12/2020-|آخر تحديث: 31/12/202005:33 AM (مكة المكرمة)
المزيد من حلقات برنامج:
بلا حدود
(الجزيرة)

دعا لأخذ اللقاح.. أستاذ أوبئة: لا داعي للذعر من سلالة كورونا الجديدة

50:14
(الجزيرة)

رئيس الصليب الأحمر: ملتزمون بتوصيل لقاح كورونا للمهمشين

48:39
(الجزيرة)

الإساءة للنبي الكريم وكورونا والنزاع على الطاقة.. ما موقف البرلمان الأوروبي من هذه القضايا؟

49:33

السنيورة: لبنان على وشك الغرق ومهمة الحكومة الجديدة استعادة ثقة العالم في الدولة

50:00
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
بلا حدود
(الجزيرة)

دعا لأخذ اللقاح.. أستاذ أوبئة: لا داعي للذعر من سلالة كورونا الجديدة

50:14
(الجزيرة)

رئيس الصليب الأحمر: ملتزمون بتوصيل لقاح كورونا للمهمشين

48:39
(الجزيرة)

الإساءة للنبي الكريم وكورونا والنزاع على الطاقة.. ما موقف البرلمان الأوروبي من هذه القضايا؟

49:33

السنيورة: لبنان على وشك الغرق ومهمة الحكومة الجديدة استعادة ثقة العالم في الدولة

50:00
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

قريبا.. تغطية خاصة بالذكرى العشرين لتأسيس الجزيرة نت

(الجزيرة)

الصين أسرع اقتصادات العالم تعافيا من تداعيات كورونا

(الجزيرة)

صحفيون سودانيون يستنكرون قرار فصلهم من قبل لجنة إزالة التمكين

(الجزيرة)

انشقاقات في الساحة السياسية الإسرائيلية تفرض تحالفات جديدة قبيل الانتخابات

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

التطبيع السياحي.. الإسرائيليون يسرقون من فنادق الإمارات كل ما يمكن حمله

صورة لتشجيع السياحة إلى الإمارات والبحرين وزعتها الحكومة الإسرائيلية على وسائل الإعلام (الجزيرة نت)

في ذكرى إعدام صدام حسين.. ما قصة محاولات تهريبه وما علاقة القذافي بذلك؟

توقيت إعدام صدام ما زال يحمل تفسيرات وتأويلات متباينة (رويترز)

انقسامات بالبنتاغون.. وزير الدفاع يسحب حاملة طائرات من الخليج ومسؤولون يستبعدون هجوما إيرانيا على القوات الأميركية

حاملة طائرات أميركية في مياه الخليج. (رويترز)

السلفية المصرية.. من الاعتزال إلى العزل