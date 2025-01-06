"حكم وحكمة" يناقش القضاء والقدر بين الجبر والاختيار

يعتبر الإيمان بالقضاء والقدر ركنا أساسيا من أركان العقيدة الإسلامية، وإحدى المسائل العميقة التي تشغل فكر المؤمنين، وتثير كثيرا من التساؤلات عن علاقة إرادة الإنسان بالقدر الإلهي.

ولمناقشة جوانب الموضوع استعرض برنامج "حكم وحكمة" الذي يبث على منصة "الجزيرة 360" في حلقة 6-1-2025 مع ضيوفه قضية الجبر والاختيار وعلاقتها بمسؤولية الإنسان عن أفعاله وكيفية فهم هذه المسألة العقائدية المهمة.

واستهل مقدم البرنامج الشيخ عمر عبد الكافي الحلقة بتوضيح أن القدر هو "سر الله المكنون"، مشيرا إلى أهمية التمييز بين ما هو مقدر على الإنسان وما هو مخير فيه، وأكد أن مسألة المحاسبة ترتبط بشكل مباشر بمساحة الاختيار التي منحها الله للإنسان، وليس بالأمور المجبر عليها.

وأوضح الشيخ أن الإنسان يُحاسب على الأفعال التي يملك حرية الاختيار فيها، سواء بفعلها أو تركها، مشيرا إلى أن هذا يتوافق مع مبدأ العدل الإلهي، فالله -سبحانه وتعالى- لا يحاسب الإنسان على أمور خارجة عن إرادته أو مجبر عليها.

وتطرق البرنامج إلى كيفية التعامل مع المصائب والابتلاءات في إطار الإيمان بالقضاء والقدر. وأوضح الشيخ أن المؤمن مطالب بالصبر والرضا عند المصيبة، مع الأخذ بالأسباب المشروعة للتعامل مع المواقف الصعبة.

علامات الإيمان

وشدد على أن شكر الله تعالى في جميع الأحوال هو من علامات الإيمان الحقيقي، سواء في السراء أو الضراء. فالمؤمن يدرك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهذا الفهم يساعده على تقبل البلاء بقلب مطمئن.

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واستشهد عبد الكافي بالآية الكريمة التي تؤكد شمولية علم الله تعالى: "إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت"، وأوضح الشيخ أن هذه الآية تبين محدودية علم الإنسان مقابل علم الله المطلق.

وأكد أن الإيمان بهذا العلم الإلهي الشامل لا يتعارض مع مسؤولية الإنسان عن أفعاله واختياراته، بل يؤكد أهمية الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة.