ما أصول الرقية الشرعية وضوابطها؟

تعد الرقية الشرعية من العلاجات التي شرعها الإسلام، وهي قراءة آيات قرآنية وأدعية مأثورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بهدف الشفاء والتحصين، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في ممارستها.

وللوقوف على الأسس والضوابط الشرعية للرقية، استعرضت حلقة 20/1/2025 من برنامج "حكم وحكمة" -الذي يبث على منصة "الجزيرة 360"- هذا الموضوع مع ضيوفها، للوقوف على الفرق بين الممارسات الصحيحة والخطأ في هذا المجال.

وأكد الشيخ عمر عبد الكافي أن الرقية الشرعية لها أصول ثابتة وردت في السنة النبوية وكتب الأحاديث الصحيحة، مشددا على أهمية التمييز بين الرقية الشرعية والممارسات المحرمة.

وشدد المشاركون على أن أفضل علاج للمسلم هو رقية النفس بالنفس، وعدم اللجوء إلى أبواب الآخرين.

وفي ما يتعلق بالعلامات التي يمكن من خلالها تمييز الإصابة بالمس أو الحسد، أوضح عبد الكافي أن الأمر يتطلب العودة إلى الله أولا عند ملاحظة أي أمور غير طبيعية.

وأشار إلى أن الرقية الشرعية الصحيحة تعتمد على قراءة القرآن الكريم، خاصة سورة الفاتحة وآيات الشفاء، إضافة إلى الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

واتفق مقدم البرنامج مع ضيوفه على أهمية التحذير من الممارسات غير الشرعية التي قد تنتشر في المجتمع، مؤكدا أن الالتزام بالمنهج الشرعي في الرقية هو السبيل الصحيح للعلاج.

كما لفت إلى أهمية تعليم الأبناء والبنات الأسس الصحيحة للرقية الشرعية وحمايتهم من الممارسات المخالفة.

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وأكد الشيخ عبد الكافي أن الشفاء بيد الله وحده، وأن الرقية الشرعية ليست سوى سبب من الأسباب التي شرعها الله للعلاج، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في ممارستها.