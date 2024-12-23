خبراء: المساواة والعدل في العمل من أساسيات التشريع الإسلامي

تعتبر حقوق العمال في الإسلام من الركائز الأساسية التي حظيت باهتمام كبير في التشريع الإسلامي، إذ أرسى الإسلام مبادئ راسخة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل قائمة على العدل والمساواة واحترام الكرامة.

وللوقوف على جوانب هذا الموضوع تناول برنامج "حكم وحكمة" -الذي يبث على منصة "الجزيرة 360"- مع ضيوفه الأحكام الشرعية والمبادئ الإسلامية التي تحفظ حقوق العمال وتنظم علاقاتهم المهنية.

وأكد البرنامج على أن الإسلام جاء برسالة واضحة تؤكد المساواة بين جميع البشر، إذ لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح.

وشدد على أن التمييز بين الناس على أساس النسب أو المكانة الاجتماعية يتعارض مع المبادئ الإسلامية الأساسية.

واستشهد مقدم البرنامج الداعية الدكتور عمر عبد الكافي بالحديث النبوي الشريف "إنك امرؤ فيك جاهلية"، في إشارة إلى رفض الإسلام التمييز العنصري والطبقي.

وأوضح أن التفاضل عند الله يكون بالتقوى والعمل الصالح، فابن النبي إذا كان غير مستقيم لا يفضل على ابن عامة الناس المستقيم على طريق الله.

حق العامل

كما تطرق البرنامج إلى أهمية حماية الإسلام حقوق العمال والموظفين، مؤكدا على ضرورة توفير بيئة عمل صحية نفسيا وماديا، فالموظف الذي لا يجد راحة نفسية في مكان عمله لن يكون قادرا على الإبداع والإنتاج.

وناقشت الحلقة مع ضيوفها قضية استغلال العمال من خلال تكليفهم بساعات عمل إضافية دون أجر مناسب، وأجمعوا على أن هذا يتنافى مع مبادئ العدل في الإسلام، مؤكدين على أهمية حق العامل في الحصول على أجره كاملا وفي موعده.

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وشدد البرنامج على أن الإسلام دين الأخلاق والتواضع، وأن هذه القيم يجب أن تنعكس في بيئة العمل، فالشكر والتقدير للنعم -بما فيها فرصة العمل- من القيم الإسلامية الأساسية التي تعزز العلاقات الإيجابية في مكان العمل.

كما أكد على أهمية معرفة كل طرف حقوقه وواجباته في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مما يساهم في خلق بيئة عمل صحية وعادلة تحفظ كرامة جميع الأطراف.

وخلص البرنامج إلى أهمية تطبيق المبادئ الإسلامية في العمل والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالمساواة والعدل وحفظ الحقوق، وأكد أن اتباع هذه المبادئ يؤدي إلى خلق مجتمع متماسك وبيئة عمل صحية تحفز على الإنتاج والإبداع.