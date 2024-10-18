مفهوم الحرية الإسلامية تحت المجهر.. جدل متزايد وتحديات معاصرة

يدعو علماء ومفكرون إلى إعادة النظر في مفهوم الحرية في الإسلام، مؤكدين أهمية فهم علاقتها بالعبودية لله والالتزام بالقيم الإسلامية، وضرورة توضيح ضوابطها الشرعية وسط الجدل المتزايد حولها.

وللوقوف على رأي الشريعة حول مفهوم الحرية، تناول الداعية الدكتور عمر عبد الكافي مع ضيوفه في حلقة جديدة من برنامج "حكم وحكمة"، الذي تبثه منصة "الجزيرة 360″، ارتباط الحرية الوثيق في الإسلام بمفهوم العبودية لله.

وأوضح عبد الكافي أن تعريف الحرية في الإسلام هو "أن يتحكم الإنسان في الأمر الذي يرضي الله أو لا يرضيه"، مضيفا أن "الحرية المنضبطة بضوابط القيم والسماء هي الحرية الحقيقية، التي تجعل الفرد عبدا لله وحده، وألا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وبحسب عبد الكافي، فإن العبد يحقق الحرية المطلقة عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول "الله أكبر"، ويلقي الدنيا خلف ظهره، ويستقبل الكعبة ورضوان الله سبحانه وتعالى.

وأكد أن "الإنسان الذي يستشعر حريته هو من يترك الدنيا خلف ظهره ويستقبل رضوان الله سبحانه".

كما تناولت الحلقة مفاهيم الحرية المختلفة، والتحديات التي تواجه الحرية في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، وذلك من خلال البحث والنقاش مع ضيوف البرنامج، مسلطة الضوء على أهمية مواجهة هذه التحديات في ضوء التعاليم الإسلامية.