ما حدود الخصوصية بالإسلام؟ وكيف نتجنب التأثير السلبي لمنصات التواصل؟

قال الداعية الدكتور عمر عبد الكافي إن المسؤولية الأكبر في التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي تقع على جهات الاستقبال في ظل تصاعد الشكاوى من تأثير هذه المواقع على أدمغة البشر وهويتهم.

وحملت الحلقة الجديدة من برنامج "حكم وحكمة" عنوان "الخصوصية والتواصل الاجتماعي"، وناقش عبد الكافي مع ضيوفه كيفية احتفاظ الناس بالخصوصية والاستفادة من الشبكات الافتراضية.

وشبّه عبد الكافي منصات التواصل بـ"محطة بث شيطانية"، مطالبا بإغلاق وسائل الاستقبال، حيث "تبث وقتها رسالة في الهواء لا تضر ولا تنفع"، لكنه أيّد في الوقت نفسه الاستفادة منها وأخذ ما هو نافع منها.

وعرضت الحلقة آراء أشخاص من دول عربية مختلفة حول تأثير منصات التواصل، واتفقت معظم الآراء على التأثير السلبي لها في ظل كشف خصوصية الناس، ومحاولة البعض عرض تفاصيل حياته من أجل الحصول على أموال.

وسلط البعض الضوء على التأثير السلبي لهذه المنصات على الأطفال، في حين ذهب آخرون للقول إنها تساعد في الأعمال الخيرية ونشر الوعي القومي.

ودخل الداعية عبد الكافي في حوار مفتوح مع مجموعة من الشباب والفتيات العرب قدموا فيه تساؤلات عن كيفية التعامل مع هذه المنصات والاستفادة منها، خاصة في صنع محتوى هادف لا يخالف معايير الإسلام.

ضوابط ومعايير

وشدد الداعية الإسلامي على ضرورة أن تكون الحرية الشخصية منضبطة بمقاييس معينة "وإلا ستكون فوضى"، مؤكدا أن الإسلام "أثبت خصوصية الإنسان في بيته".

وقال إن حدود الخصوصية في الإسلام "هي ألا يعتدي عليها إنسان"، ووصف من ينشر خصوصيته علنا بأنه "يحتاج إلى الذهاب لطبيب أمراض عقلية".

وأضاف أن العلماء شبهوا المسلم بالكعبة وحولها الطائفون عبر حلقات؛ "فإذا انكشفت الدائرة الأولى ثم الثانية فالثالثة ستبقى الكعبة وحدها".

وشدد الداعية الإسلامي على ضرورة أن يراعي الإنسان أن الله مطّلع عليه في حياته، محذرا من مخاطر غياب الحياء عند الأنثى، إذ تغيب الحياة عندئذ.

ونبه إلى ضرورة أن تحسب الفتاة حسابها قبل أن تصنع شيئا ظنا منها أنها تنقل محتوى طيبا وأمرا نافعا، واصفا إياه بأنه أمر محاط بالتخوف.

وخلص إلى أن "ما يحرم في الواقع يحرم في الشاشة والعكس صحيح"، مطالبا صنّاع المحتوى بتقوى الله في كل ما يبثون، إضافة إلى ضرورة تقوية الجوانب والموانع الإيمانية، ووضع معايير خلقية في المنصات الاجتماعية.

وفي الجزء الثاني من الحلقة، تحاور عبد الكافي مع ضيفه أستاذ الشريعة الإسلامية الدكتور جمال عبد الستار حول منصات التواصل وتأثيرها فقهيا وعلميا وتأصيليا.