لماذا؟ لماذا تقلق إسرائيل من هزيمة الأسد؟

ترصد إسرائيل عن كثب التطورات في سوريا التي تعيش حالة من التقلبات العسكرية بعد الهجوم المفاجئ للمعارضة السورية المسلحة، ولكن لماذا تخشى إسرائيل من انتصارات المعارضة السورية وهزيمة الأسد؟

المصدر : الجزيرة