لماذا هدد ترامب باستعادة السيطرة على قناة بنما؟

اتهم ترامب السلطات البنمية بفرض رسوم باهظة على السفن الأميركية التي تعبر قناة بنما إحدى أهم المعابر المائية في العالم.

كما أعرب ترامب عن قلقه من احتمال وقوع القناة في "الأيدي الخطأ"، محذرا من تنامي نفوذ الصين لكونها ثاني أكبر مستخدم للقناة. ترامب طالب السلطات البنمية باحترام شروط معاهدة عام 1977 الموقعة بين بنما والولايات المتحدة في عهد جيمي كارتر التي تنص على نقل إدارة القناة إلى بنما مع ضمان حيادها، ولم ترد بنما على تهديدات ترامب.