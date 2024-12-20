لماذا؟ لماذا تصعّد السلطة الفلسطينية حملتها في جنين؟

السلطة الفلسطينية تصعّد حملتها على المقاومة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية ضمن ما سمّتها حملة أمنية تلاحق الخارجين عن القانون.. فما القصة؟

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تواصل أجهزة الأمن الفلسطينية منذ نحو أسبوعين عملية أمنية أطلقت عليها اسم "حماية وطن" في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، مستهدفة مسلحين ينتمون لكتيبة جنين، تقول إنهم "خارجون عن القانون"، واتهمتهم بالتعدي على الفلسطينيين والمؤسسات العامة والعبث بمقدرات الشعب وتخريب المشروع الوطني الفلسطيني. السلطة أكّدت استمرار العملية حتى تحقيق أهدافها وفرض الأمن والنظام وبسط القانون في عموم الضفة.

المصدر : الجزيرة