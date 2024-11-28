لماذا يتظاهر أنصار عمران خان؟

تظاهر الآلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان في شوارع باكستان، احتجاجًا على التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها البرلمان، والتي تمنح الحكومة صلاحيات واسعة في التدخل في الشؤون القضائية.

ويقود المظاهرة أعضاء حزب إنصاف الباكستاني الذي يتزعمه عمران خان، الذي كان قد دعا أنصاره من داخل سجنه إلى الخروج في مسيرة على مستوى البلاد والسير إلى إسلام آباد احتجاجا على التشريع الذي أقرته الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الحكومة الباكستانية وصفت التعديلات الدستورية بأنها داعمة للديمقراطية، لكن حركة إنصاف المعارضة اعتبرته تهديدًا لاستقلال القضاء في البلاد.