ليلي غرينبيرغ.. حين يتغلب المبدأ على المنصب

بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تحولت ليلي غرينبيرغ، وهي مسؤولة يهودية سابقة في الإدارة الأميركية، من مؤيدة لإسرائيل إلى مناهضة للاحتلال.

وفي مقابلة عرضها برنامج "وجهات نظر"، تؤكد ليلي إن قيادة البيت الأبيض لم تكن سعيدة بتعبير الناس عن معارضتهم، وإنها وصلت إلى نقطة شعرت فيها أنها لا تستطيع أن تكون هناك من أجل نفسها، وأن القوة الحقيقية التي تملكها تدفعها لتقديم استقالتها من منصبها.

وتعترف المساعدة الخاصة السابقة لرئيس الأركان بالداخلية الأميركية، أن "لغة سلامة اليهود تستخدم لتبرير الفظائع التي حدثت وتحدث للفلسطينيين"، وتشير إلى التأثير السلبي للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) على السياسة في الولايات المتحدة، وعلى أي شخص ينتقد الدعم الأميركي لإسرائيل أو يقترح شروط للحصول على تلك المساعدات والأموال.

كما قالت إنها شعرت بصدمة وخيبة أمل كبيرة من رد فعل الإدارة الأميركية من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خاصة بعد عدم تعبير الرئيس جو بايدن عن تعاطفه مع الفلسطينيين.

وتؤكد أنه حتى قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 "كانت الجهود مبذولة لقتل الشعب الفلسطيني وسحق معنوياته، ومحو هويته وثقافته وارتباطه بأرضه".