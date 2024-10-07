القيادي بحماس باسم نعيم يقدم رؤيته حول طوفان الأقصى في "وجهات نظر"

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم، إن معركة طوفان الأقصى حققت مكاسب عظيمة رغم أثمانها الباهظة، مشددا على أن اليوم التالي للحرب في قطاع غزة سيكون فلسطينيا بامتياز.

وتحدث نعيم في برنامج "وجهات نظر" الذي يبث عبر منصة الجزيرة 360 عن رؤيته حول طوفان الأقصى وهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وبدأ حديثه بتجربته مع النزوح خلال مرحلة طفولته ثم سفره لألمانيا وعودته بعدها لقطاع غزة.

وتناول القيادي في حركة حماس أسباب السابع من أكتوبر وعلاقة ذلك بالحصار على قطاع غزة واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، ومحاولة فرض تقسيم زماني ومكاني له، إضافة للظروف الميدانية والسياقات السياسية للصراع.

وتحدث عن الوضع الميداني في قطاع غزة والمأساة الإنسانية للمدنيين، كما تناول سير المعارك في القطاع وحالة فصائل المقاومة والروح المعنوية لديها، وشدد على أنه من المستحيل أن يتمكن الاحتلال من الاستقرار أو إعادة احتلال قطاع غزة.

وعدد ما يراه مكاسب حققها طوفان الأقصى رغم الأثمان الباهظة التي قُدمت، وفي مقدمة هذه المكاسب إثبات إمكانية هزيمة الاحتلال الإسرائيلي وتحرير فلسطين، وضرب العقيدة الأمنية الإسرائيلية في مقتل، ووصول الرواية الفلسطينية إلى العالم أجمع.

وأجاب نعيم خلال المقابلة التي تم تصويرها قبل استشهاد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، عن الأسئلة التالية: