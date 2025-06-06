خيرت فيلدرز.. السياسي المعادي للمسلمين

سياسي هولندي يسعى إلى “نزع الطابع الإسلامي” عن هولندا، أكسبه شعره الأشقر اللامع وخطابه التحريضي لقب “دونالد ترامب الهولندي”، فمن هو خيرت فيلدرز؟

ولد فيلدرز في مدينة فينلو جنوب هولندا عام 1963، وفي عام 2008 أنتج فيلما قصيرا بعنوان "فتنة" حاول فيه الربط بين الدين الإسلامي والإرهاب.

خضع للتحقيق والمحاكمة أكثر من مرة بتهمة التحريض على جماعات عرقية ودينية، مُنع من دخول بريطانيا أثناء توجهه لعرض الفيلم في مجلس اللوردات لأن آراءه عُدّت "تهديدا للوئام المجتمعي والسلامة العامة".