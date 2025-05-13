روبرت بريفوست أول أميركي على كرسي الفاتيكان

انتُخب الكاردينال الأميركي روبرت بريفوست على رأس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية خلفا للبابا فرنسيس، وسيحمل اسم ليو 14، ليصبح البابا 67 بعد المئتين على رأس الكنيسة الكاثوليكية.

شكل انتخابه مفاجأة كبيرة لم يكن يتوقعها غالبية المعنيين بالشأن الكنسي. ودعا البابا ليو 14 في أول خطاباته إلى أن يعمّ السلام في العالم.

ليو 14 بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا المتحفظ، وُلد في 14 سبتمبر/أيلول 1955 في مدينة شيكاغو لأسرة كاثوليكية محافظة تعود أصولها إلى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، حرصت على تلقيه التعليم في مدارس ومعاهد كنسية قبل أن يدرس الرياضيات في جامعة فيلانوفا.

البابا ليو 14 أول أميركي يرأس هرم الكنيسة الكاثوليكية مزج علوم الرياضيات التجريدية بالبعد الروحاني الكنسي، وتحاكي أفكاره نهج سلفه، ويرفع شعار التبشير.