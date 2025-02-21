أحمد حسون.. مفتي سوريا في النظام السابق

عاد أحمد بدر الدين حسون أو كما يطلق عليه الشعب السوري “مفتي البراميل” إلى واجهة التفاعلات على منصات التواصل مجددا بعد ظهوره في حلب، وهذا أثار حالة من الغضب والجدل بين السوريين. فمن هو أحمد حسون؟

ولد حسون في مدينة حلب عام 1949 لأسرة تأثّرت بالتصوف الإسلامي، يحمل إجازة في الأدب العربي ودكتوراه في الفقه الشافعي من جامعة الأزهر.

برز اسمه إعلاميا على نحو لافت مع اندلاع الثورة السورية حين كثف من ظهوره للتعبير عن مواقفه الداعمة للنظام، وأصدر أيضا فتاوى تُجيز ارتكاب النظام مجازر في مناطق المعارضة عبر إلقاء براميل متفجرة لقصف الأحياء السكنية واستهداف المدنيين معتبرا أن ذلك واجب شرعي لحماية البلاد ممن وصفهم بـ"الإرهابيين".