بروفايل بيت هيغسيث.. وزير الدفاع الأميركي الجديد في إدارة ترامب

رشح بيت هيغسيث لتولي منصب وزير الدفاع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وصادق على تعيينه مجلس الشيوخ الأميركي في 24 يناير/كانون الثاني 2025. من هو وزير الدفاع الأميركي الجديد في إدارة ترامب؟

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بيت هيغسيث عسكري ومذيع وكاتب أميركي محافظ، ومن قدامى المحاربين في الجيش الأميركي، خدم في العراق وأفغانستان ومعتقل غوانتانامو، وهو واحد من أبرز وجوه الشاشة الأميركية، إذ ظهر في برامج رئيسية عدة على قناة فوكس نيوز، ومنها سطع نجمه وبدأ يروج لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

المصدر : الجزيرة