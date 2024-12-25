يوسف ندا.. رجل السياسة والمال

نعت جماعة الإخوان المسلمين القيادي يوسف ندا الذي توفي عن 94 عاما. وقد لعب ندا أدوارا مهمة كمفوض دولي للجماعة، وبرز وسيطا في أزمات دولية عديدة.

سياسي مخضرم ترك بصمة في أحداث عربية تاريخية، وأسس إمبراطورية مالية ضخمة وعابرة للحدود، اصطدم بأسرة بوش فاتهموه بتمويل الإرهاب. يوسف ندا ولد في الإسكندرية عام 1931، وانضم إلى جماعة الإخوان المسلمين عام 1948. رجل السياسة والمال كان من أهم رموز الدعوة والسياسة؛ تأثر في شبابه بتوجيهات مؤسس الجماعة الشيخ حسن البنا، وتبنّى في حياته كثيرًا من توجهاته الفكرية والعقائدية. مسيرته النضالية بدأت في عهد الاحتلال البريطاني إذ شارك في حرب القناة في الخمسينيات، ثم اعتقله النظام المصري عام 1954 في خضم حملة قمع تعرض لها الإخوان، وأطلق سراحه بعد عامين لكنه ظل في صراع مع السلطة، واتسمت حياته خارج السجن بالتضييق الأمني الشديد فصادرت السلطات أمواله وجمّدت أرصدته وقيدت تحركاته.