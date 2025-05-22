في مثل هذا الأسبوع وقعت النكبة وتأسس الفيفا وأُعدم إيلي كوهين

خلال السنوات الماضية وقعت العديد من الأحداث المهمة في الأسبوع الثالث من مايو/أيار، وتحديدا في العام 1948 عندما تم الإعلان عن قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين.

ففي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181 القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين: يهودية تقوم على 58% من الأرض وأخرى عربية تقوم على 42%.

وبعد هذا القرار تم البدء بتنفيذ الخطة "د" التي طردت الفلسطينيين من المناطق التي تم منحها لليهود، حيث قامت العصابات الصهيونية بترويع وقتل الفلسطينيين.

وكان اليهود القادمون من دول أوروبية أقل بكثير من عدد الفلسطينيين، ولم تكن ممتلكاتهم تتجاوز 6% من مساحة الأرض، لكنهم أعلنوا قيام دولتهم يوم 14 مايو/أيار 1948 أو ما عرفت بالنكبة.

وردا على هذا الإعلان قررت جيوش 6 دول عربية إنهاء هذه الدولة بالقوة، لكن الأخيرة ألحقت بهم هزيمة لا تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم.

ومنذ ذلك الحين لم تتوقف إسرائيل يوما عن التوسع وضم مزيد من الأرض المملوكة للفلسطينيين مخالفة لقرارات الأمم المتحدة، في حين لا يزال أحفاد من تم تهجيرهم في النكبة يطالبون بحقهم في العودة.

واقترح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات تخصيص يوم 15 مايو/أيار من كل عام لإحياء يوم النكبة، لأنه اليوم الذي تم فيه هضم حق الفلسطينيين في أرضهم ودولتهم.

إعدام إيلي كوهين

وفي 18 مايو/أيار 1965 تم تنفيذ حكم الإعدام في الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين في دمشق، والذي عمل لسنوات في سوريا ووصل إلى درجة عالية من النفوذ مكنته من جمع كثير من المعلومات الحساسة.

إعلان

ولد كوهين في مدينة الإسكندرية المصرية، ودرس الهندسة في جامعة الملك فاروق (القاهرة حاليا)، ثم انتقل مع عائلته إلى إسرائيل التي زرعته في الأرجنتين كرجل أعمال سوري.

وعبر هذه القصة تمكن كوهين من العودة إلى سوريا تحت اسم "كامل أمين ثابت"، ونسج علاقات واسعة مع شخصيات سورية مهمة، وأصبح عضوا في حزب البعث الحاكم، قبل أن يتم كشفه صدفة بعد رصد إشارة خرجت من بيته.

إنشاء الفيفا

وشهد تاريخ 21 مايو/أيار 1904 تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بفكرة تبنتها 7 دول أوروبية هي فرنسا وسويسرا وبلجيكا والدانمارك وهولندا وإسبانيا والسويد.

وكان الهدف منه تنظيم بطولات منتخبات الدول الأعضاء مقابل دفع كل دولة اشتراكا سنويا قيمته 50 فرنكا فرنسيا، لكن هذا الاتحاد أصبح اليوم يضم 211 عضوا ووصل دخله إلى 5 مليارات دولار بين 2019 و2022.