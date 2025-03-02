حرب فيتنام ونفط السعودية والهاتف.. محطات فارقة في أسبوع مارس الأول

في مثل هذا الأسبوع الأول من مارس/آذار، سجل التاريخ أحداثا مفصلية غيرت مسار العالم بين حرب استنزفت القوة العظمى وخطاب أشعل حربا باردة واكتشاف غير وجه المنطقة العربية واختراع أحدث ثورة بعالم الاتصالات.



وقد استعرض برنامج "في مثل هذا الأسبوع" -عبر منصة الجزيرة 360- في حلقته الجديدة أبرز المحطات التاريخية التي طبعت الأسبوع الأول من مارس/آذار.

ففي الثاني من مارس/آذار عام 1965، بدأت القوات الأميركية حملة قصف جوي منظم ضد فيتنام الشمالية عُرفت باسم عملية "رولينغ ثاندر"، في محاولة لردع فيتنام الشمالية ومنع سيطرة الشيوعيين على الجنوب.

لكن ما بدأ كعملية سريعة وحاسمة تحول إلى حرب استنزاف استمرت 40 شهراً، ألقي خلالها 800 ألف طن من القنابل، وأسقطت فيها نحو 900 طائرة أميركية، وخلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.

وفي الخامس من مارس/آذار عام 1946، ألقى رئيس وزراء بريطانيا السابق وينستون تشرشل خطابه الشهير في كلية وستمنستر بولاية ميزوري الأميركية، الذي أعلن فيه بداية الحرب الباردة، محذرا من "ستار حديدي" نزل عبر القارة الأوروبية.

واقترح تشرشل في خطابه -الذي ألقاه بحضور الرئيس الأميركي هاري ترومان- إنشاء علاقة خاصة بين الولايات المتحدة والكومنولث البريطاني لمواجهة الطموحات السوفياتية، مؤكداً أن "لا شيء يعجب الروس أكثر من القوة، ولا شيء أقل احتراماً لديهم من الضعف".

ومن الصراعات السياسية إلى الاكتشافات المصيرية، حيث شهد الثالث من مارس/آذار عام 1938 اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية بحقل الظهران، ليبدأ عصر جديد غير وجه المنطقة.

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وجاء هذا الاكتشاف بعد رحلة طويلة من المحاولات الفاشلة، إذ أصر خبراء أوروبيون على استحالة وجود النفط في المملكة، قبل أن تثبت الشراكة بين الجيولوجي الأميركي ماكس ستينكي والدليل البدوي خميس بن رمثان عكس ذلك.

وفي السابع من مارس/آذار عام 1876، حصل ألكسندر غراهام بيل على براءة اختراع الهاتف، ليضع حجر الأساس لثورة في عالم الاتصالات، بعد معركة قانونية استمرت 19 عاماً مع مخترعين آخرين زعموا أسبقيتهم في ابتكار نماذج أولية للهاتف.

وكان دافع بيل لهذا الاختراع شخصياً، إذ فقدت والدته حاسة السمع في طفولته، مما دفعه للتخصص في تدريس الصم، قبل أن يقوده شغفه بتطوير التواصل إلى اختراع غيّر وجه العالم.