إرث الأسبوع الأول من فبراير بين انطلاق مقاتلة إف-16 وإطلاق فيسبوك

في مثل هذا الأسبوع الأول من فبراير/شباط، سجل التاريخ أحداثا غيّرت مسارات التاريخ العسكري والتقني والسياسي في العالم، إضافة إلى مواقف أثارت غضب الشعوب.

استعرض برنامج "في مثل هذا الأسبوع" -عبر منصة الجزيرة 360- في حلقة جديدة أبرز المحطات التاريخية، التي طبعت الأسبوع الأول من فبراير/شباط ببصمات لا تُمحى.

ففي الثاني من فبراير/شباط عام 1974، انطلقت أول رحلة تجريبية للطائرة المقاتلة إف-16 من قاعدة إدواردز الجوية في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

واستغرقت الرحلة 90 دقيقة، وصلت خلالها الطائرة إلى سرعة 740 ميلا في الساعة، وارتفاع 9144 مترا، قبل أن تهبط بنجاح، لتعلن بداية عهد جديد في تاريخ الطائرات الحربية.

ويعود تاريخ تطوير الطائرة إلى حرب فيتنام، حين عانت القوات الجوية الأميركية من خسائر فادحة، فطلبت عام 1972 تصميم طائرة خفيفة الوزن، لكنها تتمتع بقدرة عالية على المناورة وضرب الأهداف بدقة.

ومقارنة بسابقتها F-4، تضاعف مدى تأثير F-16 ست مرات، مما جعلها سلاحا حاسما في تحقيق التفوق الجوي.

ولادة فيسبوك

وفي الأول من فبراير/شباط عام 2004، شهد العالم إطلاق موقع "فيسبوك" على يد مارك زوكربيرغ وفريقه من جامعة هارفارد، وكان الهدف الأساسي للموقع هو تعزيز التواصل بين الطلاب، لكنه سرعان ما توسع ليصبح واحدة من أكبر المنصات الاجتماعية عالميا.

ولم يقتصر دور "فيسبوك" على التواصل الشخصي، بل تحول إلى منصة للنشاط السياسي والاجتماعي، حيث شهدت صفحاته تنظيم حملات واحتجاجات في مختلف أنحاء العالم، وما زالت القصص التي حملها هذا الموقع منذ إطلاقه تلهم النقاش حول تأثير التكنولوجيا على حياة البشر.

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وفي الخامس من فبراير/شباط 1980، صوّت مجلس الشعب المصري لإنهاء مقاطعة إسرائيل، كخطوة تالية لاتفاقية كامب ديفيد (1978)، وزيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات للقدس (1977)، وهو ما أثار غضبا عربيا واسعا، فعلقت جامعة الدول العربية عضوية مصر.

وقد عبّر الشاعر المصري أمل دنقل عن هذا الغضب الشعبي بقصيدته الشهيرة "لا تصالح"، وقد بقيت مصر خارج جامعة الدول العربية حتى عام 1989، في دلالة على عمق الانقسام الذي أحدثه هذا القرار في الصف العربي.

وفي السابع من فبراير/شباط 1999، تُوفي الملك الحسين بن طلال، بعد حكم دام 47 عاما، شهد الأردن خلالها أحداثا مصيرية مثل هزيمة 1967 وأيلول الأسود (1970)، وعُرف بتوقيعه معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1994، التي أثارت جدلا واسعا.