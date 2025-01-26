من ثورة الاتصالات لثورة الشعوب.. محطات تاريخية في أسبوع يناير الرابع

في مثل هذا الأسبوع الرابع من يناير/كانون الثاني، شهد العالم محطات مفصلية أثرت في مسارات السياسة والتكنولوجيا والمجتمع، وفقما عرضه برنامج “في مثل هذا الأسبوع” في حلقته الرابعة.

وقد تناول البرنامج الذي يبث عبر منصة الجزيرة 360، أهم ما شهده عالَمنا من تلك الأحداث عبر مقدمَيه محمد العادلي وأميرة إيمولودان.

واستهلت الحلقة برحلة إلى عام 1915، عندما حققت البشرية قفزة نوعية في مجال الاتصالات، حيث جرت أول مكالمة هاتفية عابرة للقارات، والتي ربطت بين مدينتي نيويورك وسان فرانسيسكو على امتداد 3500 ميل.

وشارك في المكالمة التي تطلبت إنشاء شبكة معقدة من الأسلاك، ألكسندر غراهام بيل ومساعده توماس واتسون ضمن حفل افتتاح قناة بنما، وشكلت المكالمة بداية لعصر جديد من التواصل رغم ارتفاع تكاليفها وصعوبة إجرائها في البداية.

ومن الثورة التكنولوجية إلى الثورة الشعبية، تناولت الحلقة ثورة 25 يناير/كانون الأول 2011 في مصر، والتي أطاحت بنظام الرئيس المعزول حسني مبارك بعد عقود من الحكم.

وأبرزت الحلقة العوامل التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات، بدءًا من التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، مرورًا بمشروع التوريث وارتفاع معدلات القمع الأمني، وصولًا إلى مقتل الشاب خالد سعيد الذي أصبح رمزًا للغضب الشعبي.

كما سلط البرنامج الضوء على دور منصات التواصل الاجتماعي، مثل صفحة "كلنا خالد سعيد"، في تعبئة الجماهير وتنظيم الاحتجاجات.

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اغتيال غاندي

وفي الهند، استعرض البرنامج لحظة فارقة أخرى عندما اغتيل المهاتما غاندي يوم 30 يناير/كانون الثاني 1948 على يد متطرف هندي.

اغتيال زعيم الكفاح السلمي من أجل استقلال الهند مثّل صدمة عالمية، إذ أنهى حياة قائد ناضل لعقود ضد الاحتلال البريطاني، ودعا للتسامح واللاعنف.

واختتمت الحلقة بذكرى اختراع التلفاز، الذي أعلنه العالم البريطاني جون لوغي بيرد في أواخر يناير/كانون الثاني 1926.

وأدخل هذا الابتكار البشرية عصر الصورة والبث الحي، حيث أصبح التلفاز منصة لنقل الأحداث مباشرة، مما أحدث تحولًا جذريا في طريقة استهلاك الأخبار والترفيه.