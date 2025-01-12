من هتلر إلى بن علي.. محطات مصيرية في أسبوع يناير الثاني

في مثل هذا الأسبوع الثاني من شهر يناير/كانون الثاني، سُجلت محطات تاريخية تركت أثرا عميقا في مسارات السياسة والحرب كما شهد ظهور منتج أدى لثورة تكنولوجية غيرت عالم الاتصالات.

وسلط برنامج "في مثل هذا الأسبوع"، في حلقته الثانية الضوء على أبرز تلك المحطات، وأولها إعلان أدولف هتلر في 13 يناير/كانون الثاني 1943، الحرب الشاملة على قوات الحلفاء، مما شكل نقطة تحول في مسار الصراع.

وتناولت الحلقة تطورات الحرب العالمية الثانية، بدءا من توسعات هتلر في أوروبا الغربية وغزو بولندا، وصولا إلى إعلان الحرب على الاتحاد السوفياتي، الذي أدى لاحقا إلى كارثة عسكرية في معركة ستالينغراد عام 1943، حيث استسلم عشرات الآلاف من الجنود الألمان.

وفي حين تهاوت الجبهة الألمانية، تبنت قوات الحلفاء سياسة الأرض المحروقة ودمرت مدنا كبرى مثل دريسدن، وفي أبريل/نيسان 1945، انتهت الحرب العالمية الثانية بمشهد مروع لتقسيم برلين بين القوى المنتصرة.

وفي محطة أخرى لا تقل أهمية، قرر الكونغرس الأميركي في يناير/كانون الثاني 1991 إعطاء الضوء الأخضر للرئيس جورج بوش الأب لبدء التدخل العسكري ضد العراق، عقب غزو صدام حسين للكويت.

وجاء القرار وسط انقسام في الكونغرس بين مؤيدين للعقوبات ومعارضين للتدخل العسكري، وقاد تحالف دولي بمشاركة عربية وأجنبية عملية عسكرية أخرجت القوات العراقية من الكويت، لكنها كلفت العراق خسائر بشرية ومادية هائلة.

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بن علي هرب

أما في سياق الثورات العربية، فقد شهدت تونس في يناير/كانون الثاني 2011 نقطة تحول فارقة مع هروب الرئيس زين العابدين بن علي إلى السعودية بعد مظاهرات غاضبة اجتاحت البلاد.

واندلعت الاحتجاجات إثر إضرام الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه بمدينة سيدي بوزيد، ومثل هروب بن علي لحظة أمل للتونسيين الذين اعتقدوا أنهم بدؤوا عهدا جديدا من الحرية وبناء دولة المؤسسات.

وفي التاسع من يناير/كانون الثاني 2007، كان العالم على موعد مع حدث تكنولوجي غير مسبوق، حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، ستيف جوبز، عن إطلاق أول هاتف "آيفون".

وجرى هذا الإعلان في معرض "ماك وورلد" في سان فرانسيسكو، وشكّل بداية ثورة في عالم الهواتف الذكية، ليصبح الجهاز رمزًا للتكنولوجيا المتطورة وتصميم الأجهزة الحديثة.

وقدّم جوبز هاتفه الجديد باعتباره 3 أجهزة في جهاز واحد: هاتف محمول، وجهاز تشغيل موسيقى، ومتصفح إنترنت.

ووضع هذا الدمج الفريد بين التقنيات أسسًا جديدة لصناعة الهواتف، ما جعل "آيفون" أحد أكثر المنتجات تأثيرًا في القرن الـ21، وغيّر بشكل جذري الطريقة التي يتواصل بها الناس ويتفاعلون مع التكنولوجيا.