بيرلو في الإمارات وفيريتو إلى قطر والمغربي زكرياء من فرنسا إلى إيطاليا

في الوقت الذي استقطب أحد أندية قطر لكرة القدم اللاعب الفرنسي جوردان فيريتو، حل المدرب الإيطالي بيرلو بالإمارات لتوقيع عقد مع أحد أنديتها.

كما ارتبط اسم المدرب تشافي بمنتخب آسيوي، وفي أوروبا ما زال الحديث عن انتقالات مرتقبة لألكسندر إسحاق، ورودريغو وشالهانوغلو.

ومع هذه الأسماء لاعبان عربيان، ينتظر تألقهما في القارة العجوز.. لنتعرف على التفاصيل في حلقة مشوقة من برنامج سوق الملاعب.