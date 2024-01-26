لقاء اليوم وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: على الجميع مراقبة التزام إسرائيل بقرارات محكمة العدل

قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، إن هناك خيبة أمل من عدم ذكر قرار محكمة العدل الدولية لوقف إطلاق النار، لافتة إلى تواصل دول أخرى للانضمام للدعوى أمام المحكمة وستعلن عن نفسها لاحقا.

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