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وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: على الجميع مراقبة التزام إسرائيل بقرارات محكمة العدل
قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، إن هناك خيبة أمل من عدم ذكر قرار محكمة العدل الدولية لوقف إطلاق النار، لافتة إلى تواصل دول أخرى للانضمام للدعوى أمام المحكمة وستعلن عن نفسها لاحقا.
وأضافت في لقاء مع الجزيرة أنه على الجميع مراقبة إسرائيل إذا كانت تنوي تطبيق قرارات محكمة العدل، وأن المؤشرات لذلك ستكون واضحة خلال شهر، مؤكدة أنه إذا ما تم الاستمرار بدعم إسرائيل فإن الدول الداعمة لها ستصبح طرفا بالقضية.
26/1/2024