وزير خارجية فنلندا: ندعو لحل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية حفاظا على الأمن الأوروبي

قال وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو إن بلاده تشعر بقلق كبير تجاه تطورات الأزمة الأوكرانية في ظل حشد روسيا قواتها على الحدود مع أوكرانيا، داعيا إلى حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية.

وأضاف هافيستو -في حديث لحلقة (2022/2/7) من برنامج "لقاء اليوم"- أن بلاده تدعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة التركيز على الحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية الحالية في القريب العاجل حتى لا تؤدي هذه الأزمة إلى ضرر كبير بالأمن الأوروبي.

وشدد الوزير الفنلندي على أن المسار الدبلوماسي يجب أن يتم العمل به، وقنوات الاتصال يجب أن تبقى مفتوحة.

وعن الوضع في أفغانستان، قال وزير خارجية فنلندا إن بلاده تقدر وتثمن الجهود القطرية في التطورات الأخيرة في أفغانستان وتدعم المسار الدبلوماسي.