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من برنامج: لقاء اليوم رئيس إقليم "دونيتسك" الانفصالي يتحدث عن الأزمة الأوكرانية

استضافت حلقة (2022/1/29) من برنامج “لقاء اليوم” رئيس إقليم “دونيتسك” الانفصالي دينيس بوشيلين للحديث عن الأزمة الأوكرانية، والتوتر بين موسكو وكييف.