12:25

من برنامج: لقاء اليوم مساعد وزير الخارجية الأميركي: لا نسعى لتغيير النظام السوري

أكد جوي هود مساعد وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بل لتغيير سلوك حكومته.

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