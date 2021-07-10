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من برنامج: لقاء اليوم

مساعد وزير الخارجية الأميركي: لا نسعى لتغيير النظام السوري

أكد جوي هود مساعد وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بل لتغيير سلوك حكومته.
10/7/2021
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24:49
(الجزيرة)

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