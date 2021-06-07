22:33

من برنامج: لقاء اليوم اشتية: القضية الفلسطينية استعادت وهجها وقواعد إعمار غزة ستتغير

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن القضية الفلسطينية استعادت وهجها من جديد، وباتت على رأس جدول أعمال العالم.

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