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من برنامج: لقاء اليوم

اشتية: القضية الفلسطينية استعادت وهجها وقواعد إعمار غزة ستتغير

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن القضية الفلسطينية استعادت وهجها من جديد، وباتت على رأس جدول أعمال العالم.
7/6/2021
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لقاء اليوم
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08:40
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08:04
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