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22:33
من برنامج:
لقاء اليوم
اشتية: القضية الفلسطينية استعادت وهجها وقواعد إعمار غزة ستتغير
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن القضية الفلسطينية استعادت وهجها من جديد، وباتت على رأس جدول أعمال العالم.
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7/6/2021
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