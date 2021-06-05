16:59

من برنامج: لقاء اليوم المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: نعمل على كسب دعم دولي إضافي لغزة

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن واشنطن تسعى إلى كسب دعم دولي إضافي لغزة وإعادة إعمارها.

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