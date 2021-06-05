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من برنامج: لقاء اليوم

المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: نعمل على كسب دعم دولي إضافي لغزة

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن واشنطن تسعى إلى كسب دعم دولي إضافي لغزة وإعادة إعمارها.
5/6/2021
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لقاء اليوم
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نائب وزير الخارجية الروسي: إسرائيل فشلت بتحقيق أهدافها وحماس فاجأت الجميع بإمكانياتها

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المبعوث الأميركي لليمن: هناك مقترح عادل لوقف إطلاق النار تدعمه السعودية والحكومة اليمنية

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سعد الدين العثماني للجزيرة: ما تقوم به إسرائيل بحق الفلسطينيين جرائم حرب والمغرب ينحاز لأصحاب الأرض

08:04
(الجزيرة)

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23:35
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المزيد من حلقات برنامج:
لقاء اليوم
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نائب وزير الخارجية الروسي: إسرائيل فشلت بتحقيق أهدافها وحماس فاجأت الجميع بإمكانياتها

25:21
(الجزيرة)

المبعوث الأميركي لليمن: هناك مقترح عادل لوقف إطلاق النار تدعمه السعودية والحكومة اليمنية

08:40
(الجزيرة)

سعد الدين العثماني للجزيرة: ما تقوم به إسرائيل بحق الفلسطينيين جرائم حرب والمغرب ينحاز لأصحاب الأرض

08:04
(الجزيرة)

رئيس حكومة إقليم كردستان: العراق لا زال بحاجة للقوى الأجنبية لمواجهة تنظيم الدولة

23:35
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