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24:49
من برنامج:
لقاء اليوم
سامح شكري للجزيرة: نسعى لحل دبلوماسي لأزمة سد النهضة وكافة الخيارات مطروحة
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القاهرة تسعى لحل دبلوماسي لأزمة سد النهضة، مؤكدا أن مصر والسودان لديهما القدرات للدفاع عن مصالحهما.
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14/6/2021
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لقاء اليوم
اشتية: القضية الفلسطينية استعادت وهجها وقواعد إعمار غزة ستتغير
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22:33
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08:40
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لقاء اليوم
اشتية: القضية الفلسطينية استعادت وهجها وقواعد إعمار غزة ستتغير
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22:33
نائب وزير الخارجية الروسي: إسرائيل فشلت بتحقيق أهدافها وحماس فاجأت الجميع بإمكانياتها
play
25:21
المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: نعمل على كسب دعم دولي إضافي لغزة
play
16:59
المبعوث الأميركي لليمن: هناك مقترح عادل لوقف إطلاق النار تدعمه السعودية والحكومة اليمنية
play
08:40
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