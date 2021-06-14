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من برنامج: لقاء اليوم

سامح شكري للجزيرة: نسعى لحل دبلوماسي لأزمة سد النهضة وكافة الخيارات مطروحة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القاهرة تسعى لحل دبلوماسي لأزمة سد النهضة، مؤكدا أن مصر والسودان لديهما القدرات للدفاع عن مصالحهما.
14/6/2021
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لقاء اليوم
(الجزيرة)

اشتية: القضية الفلسطينية استعادت وهجها وقواعد إعمار غزة ستتغير

22:33
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نائب وزير الخارجية الروسي: إسرائيل فشلت بتحقيق أهدافها وحماس فاجأت الجميع بإمكانياتها

25:21
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المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: نعمل على كسب دعم دولي إضافي لغزة

16:59
(الجزيرة)

المبعوث الأميركي لليمن: هناك مقترح عادل لوقف إطلاق النار تدعمه السعودية والحكومة اليمنية

08:40
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المزيد من حلقات برنامج:
لقاء اليوم
(الجزيرة)

اشتية: القضية الفلسطينية استعادت وهجها وقواعد إعمار غزة ستتغير

22:33
(الجزيرة)

نائب وزير الخارجية الروسي: إسرائيل فشلت بتحقيق أهدافها وحماس فاجأت الجميع بإمكانياتها

25:21
(الجزيرة)

المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: نعمل على كسب دعم دولي إضافي لغزة

16:59
(الجزيرة)

المبعوث الأميركي لليمن: هناك مقترح عادل لوقف إطلاق النار تدعمه السعودية والحكومة اليمنية

08:40
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