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من برنامج: لقاء اليوم سامح شكري للجزيرة: نسعى لحل دبلوماسي لأزمة سد النهضة وكافة الخيارات مطروحة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القاهرة تسعى لحل دبلوماسي لأزمة سد النهضة، مؤكدا أن مصر والسودان لديهما القدرات للدفاع عن مصالحهما.

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