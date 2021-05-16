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من برنامج: لقاء اليوم سعد الدين العثماني للجزيرة: ما تقوم به إسرائيل بحق الفلسطينيين جرائم حرب والمغرب ينحاز لأصحاب الأرض

أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أن الرباط تنحاز اليوم للحق الفلسطيني، وتدعم الصمود الفلسطيني، معبرا عن إدانته القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات التي وصفها بالفظيعة.

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