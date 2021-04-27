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23:35
من برنامج:
لقاء اليوم
رئيس حكومة إقليم كردستان: العراق لا زال بحاجة للقوى الأجنبية لمواجهة تنظيم الدولة
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني أن الخطر والتهديد اللذين يمثلهما تنظيم الدولة لا زال موجودا، وأن القوى الأمنية الوطنية لا زالت غير مؤهلة للتصدي وحدها لهذا التهديد.
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27/4/2021
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آخر تحديث: 27/4/2021
08:18 PM (مكة المكرمة)
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