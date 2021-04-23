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من برنامج: لقاء اليوم

وزير خارجية أوكرانيا: نصف بلادنا محاط بالجيش الروسي والدبلوماسية هي الحل

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن نصف أوكرانيا محاط بالجيش الروسي، وإن الدبلوماسية هي الرد الأوكراني لمنع روسيا من التقدم.
23/4/2021
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(الجزيرة)

كابولوف: طهران رفضت المشاركة بلقاء موسكو لبحث المصالحة الأفغانية ولا مبرر لغضب الهند

20:02
(الجزيرة)

وزير خارجية المالديف: نسعى لتجاوز سياسة الحكومة السابقة التي عزلت بلادنا عن المحيط الدولي

18:34
(الجزيرة)

القحطاني.. اتفاق الدوحة لم يفشل وننسق مع قوى إقليمية ودولية لإحلال السلام بأفغانستان

23:56
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