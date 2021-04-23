23:15

من برنامج: لقاء اليوم وزير خارجية أوكرانيا: نصف بلادنا محاط بالجيش الروسي والدبلوماسية هي الحل

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن نصف أوكرانيا محاط بالجيش الروسي، وإن الدبلوماسية هي الرد الأوكراني لمنع روسيا من التقدم.

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