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23:15
من برنامج:
لقاء اليوم
وزير خارجية أوكرانيا: نصف بلادنا محاط بالجيش الروسي والدبلوماسية هي الحل
قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن نصف أوكرانيا محاط بالجيش الروسي، وإن الدبلوماسية هي الرد الأوكراني لمنع روسيا من التقدم.
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23/4/2021
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