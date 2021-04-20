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23:54

من برنامج: لقاء اليوم

حسان دياب: هناك قرار سياسي بمحاصرة لبنان والفساد فيه أقوى من الدولة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الحكومة القطرية وعداه خلال استقبالهما له في الدوحة بمواصلة مساعدة بلاده وعدم التخلي عنها.
20/4/2021
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لقاء اليوم
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لقاء اليوم
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كابولوف: طهران رفضت المشاركة بلقاء موسكو لبحث المصالحة الأفغانية ولا مبرر لغضب الهند

20:02
(الجزيرة)

وزير خارجية المالديف: نسعى لتجاوز سياسة الحكومة السابقة التي عزلت بلادنا عن المحيط الدولي

18:34
(الجزيرة)

القحطاني.. اتفاق الدوحة لم يفشل وننسق مع قوى إقليمية ودولية لإحلال السلام بأفغانستان

23:56
(الجزيرة)

جون كيربي: تحول إيران لقوة نووية سيعقد الأمور واليمن أكبر كارثة إنسانية في العالم

09:40
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