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23:54
من برنامج:
لقاء اليوم
حسان دياب: هناك قرار سياسي بمحاصرة لبنان والفساد فيه أقوى من الدولة
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الحكومة القطرية وعداه خلال استقبالهما له في الدوحة بمواصلة مساعدة بلاده وعدم التخلي عنها.
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20/4/2021
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