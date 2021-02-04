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09:40
من برنامج:
لقاء اليوم
جون كيربي: تحول إيران لقوة نووية سيعقد الأمور واليمن أكبر كارثة إنسانية في العالم
أكد المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أن تحول إيران إلى قوة نووية سيعقد الوضع في الشرق الأوسط، ووصف الوضع في اليمن بأنه أكبر كارثة إنسانية في العالم.
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4/2/2021
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24:25
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24:10
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