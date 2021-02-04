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من برنامج: لقاء اليوم

جون كيربي: تحول إيران لقوة نووية سيعقد الأمور واليمن أكبر كارثة إنسانية في العالم

أكد المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أن تحول إيران إلى قوة نووية سيعقد الوضع في الشرق الأوسط، ووصف الوضع في اليمن بأنه أكبر كارثة إنسانية في العالم.
4/2/2021
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لقاء اليوم
(الجزيرة)

وزير الري الإثيوبي: مصر والسودان مسؤولان عن تعطيل مفاوضات سد النهضة

25:00
(الجزيرة)

وزير الري السوداني: غياب الإرادة السياسية أدى لتعثر مفاوضات سد النهضة

24:25
(الجزيرة)

وزير الخارجية العراقي للجزيرة: التوتر الإقليمي يؤثر على الوضع الأمني وتنظيم الدولة لا يزال يتحرك

24:25
(الجزيرة)

الغنوشي للجزيرة: لن أترشح مجددا لرئاسة النهضة ولا أختلف مع الرئيس سعيد

24:10
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المزيد من حلقات برنامج:
لقاء اليوم
(الجزيرة)

وزير الري الإثيوبي: مصر والسودان مسؤولان عن تعطيل مفاوضات سد النهضة

25:00
(الجزيرة)

وزير الري السوداني: غياب الإرادة السياسية أدى لتعثر مفاوضات سد النهضة

24:25
(الجزيرة)

وزير الخارجية العراقي للجزيرة: التوتر الإقليمي يؤثر على الوضع الأمني وتنظيم الدولة لا يزال يتحرك

24:25
(الجزيرة)

الغنوشي للجزيرة: لن أترشح مجددا لرئاسة النهضة ولا أختلف مع الرئيس سعيد

24:10
شاهد المزيد
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