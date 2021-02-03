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من برنامج: لقاء اليوم

وزير الري الإثيوبي: الخلاف بين مصر والسودان هو الذي عطل المفاوضات وإثيوبيا لن تضر جيرانها

قال وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي إن مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث لم تصل بعد إلى مرحلة الوساطة، مؤكدا أن الاتحاد الأفريقي يسهل الأمر لكونه منصة فقط، ولا يتدخل في محتوى المفاوضات.
3/2/2021-|آخر تحديث: 3/2/202107:51 PM (مكة المكرمة)
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24:25
(الجزيرة)

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