وزير خارجية إثيوبيا: لا علاقة لإسرائيل بسد النهضة.. والإسرائيليون أحباب النظام المصري

اتهم وزير خارجية إثيوبيا غيدو أندارغاشيو القاهرة بأنها لا تسعى للاتفاق بشأن سد النهضة، وأنها على العكس من ذلك تريد تسييس المسألة على المستوى الدولي بدلا من الوصول لاتفاق مع الأطراف المعنيين.

وأكد أندارغاشيو في مقابلة مع برنامج "لقاء اليوم" بتاريخ (2020/6/23)، أن مصر اتبعت أسلوب: يد في المفاوضات ويد أخرى تقدم الشكاوى لمجلس الأمن والمنظمات الدولية وتفتعل الأزمات، مما يؤكد أنها غير حريصة على الوصول لاتفاق، وقال إن مشكلتهم مع المصريين أن هؤلاء يأتون في كل مرة للمفاوضات بطلبات وآراء جديدة مختلفة عما تم الاتفاق عليه.

موضحا أن أديس ابابا لا تخشى من الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، لأنها تملك الوثائق التي تؤكد سلامة موقفها، وأن مصر لا تستطيع أن تلزمها بالعمل بموجب اتفاقيات قديمة تم التوصل لها بين بريطانيا ومصر ولا علاقة لإثيوبيا بها، مشيرا إلى أن إثيوبيا ملتزمة بإعلان المبادئ الذي تم الاتفاق عليه بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، والذي بموجبه يحق لإثيوبيا البدء بملء سد النهضة.

وقال الوزير إن إثيوبيا تريد من سد النهضة أن يجلب لها التنمية ويخرج الإثيوبيين من الظلام والفقر والجهل، وهو ما لا تريده مصر، لأنها تعتقد أن تنمية إثيوبيا ستؤدي لسيطرتها على مزيد من مياه النيل، مشددا على أن هذه المخاوف لا صحة لها.

وأضاف أن أديس أبابا أكدت مرارا أنها لن تضر بمصالح السودان أو مصر في مياه النيل، وأنها مقتنعة أن الدول الثلاث تستطيع الاستفادة تماما من هذه المياه، وأضاف "النيل يقع في الأراضي الإثيوبية، كان بإمكاننا أن نبني السد بهدوء ودون أن يحق لأحد الاعتراض، لكننا لم نفعل ذلك لأننا نعرف ماذا يعني النيل لمصر والسودان".

كما انتقد وزير الخارجية السياسة التي تنتهجها مصر ضد بلاده، حيث تتعمد دعم كل من يعارض الحكومة الإثيوبية، وتفتح له أبوابها وتسخّر له أبواقها، كما يتعمد الإعلام الرسمي المصري الإساءة للإثيوبيين والتضخيم من الاختلافات فيما بينهم، بالإضافة لحديثه الدائم عن خيار الحرب.

وردا على ما يروّجه الإعلام المصري، أكد أندارغاشيو أن الإثيوبيين بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم متحدون خلف بناء سد النهضة، وأنهم لن يتنازلوا أبدا عنه، ورغم تفضيلهم لخيار السلام، فإنهم مستعدون لمواجهة من يريد أن يحرمهم من حقهم هذا الذي هو أملهم في التنمية والخلاص من الفقر والظلام.

وقال إن إثيوبيا تعلم أن مصر حاولت بناء قواعد عسكرية لها في دول الجوار لتهديدها، لكن كل هذه الدول رفضت طلبات القاهرة لأنها ترتبط بعلاقات ممتازة مع أديس أبابا، كما سخر من مزاعم مصر بأن إسرائيل تقف وراء بناء سد النهضة وأن إثيوبيا مجرد واجهة.

وأكد الوزير أن علاقات إسرائيل مع بلاده تاريخية وممتازة، لكنها مع الحكومة المصرية علاقة تكاملية ورائعة، وأضاف "الإسرائيليون أحباء النظام المصري، لو كانت مزاعم المصريين حقيقية فليطلبوا من أحبابهم الإسرائيليين الضغط على إثيوبيا للتوقف عن ملء السد".

كما اتهم مصر بمحاولة تأجيج الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا، مشددا على أن السودان أقرب لإثيوبيا من مصر، وقال إن أديس أبابا تعترف أن هناك نزاعا حدوديا مع السودان وتريد حله، لكن مصر استولت على أراض سودانية في حلايب وترفض الاعتراف بها.