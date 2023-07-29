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المسافر- ماليزيا.. جوهرة آسيا الحديثة (ج 3)
تابع برنامج “المسافر” 2023/7/29 جولته في جوهرة آسيا الحديثة ماليزيا، حيث انتقل إلى قصر جورج تاون الذي بني في سبعينيات القرن الـ19، وهو من المباني القليلة التي لا تزال قائمة.
ويطلق الماليزيون العصر الأنيق على الحقبة أواخر القرن الـ19، حيث امتزج التراث الأرستقراطي الماليزي بالثقافة البريطانية، ومن القطع اللافتة في القصر الملابس التي تعود للنساء في تلك الحقبة، والتي تظهر مدى اهتمامهن آنذاك بالزخرفة والمجوهرات الذهبية والمجسمات والأشكال الفنية.
29/7/2023-|آخر تحديث: 29/7/202311:08 PM (بتوقيت مكة المكرمة)