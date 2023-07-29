المسافر المسافر- ماليزيا.. جوهرة آسيا الحديثة (ج 3)

تابع برنامج “المسافر” 2023/7/29 جولته في جوهرة آسيا الحديثة ماليزيا، حيث انتقل إلى قصر جورج تاون الذي بني في سبعينيات القرن الـ19، وهو من المباني القليلة التي لا تزال قائمة.

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