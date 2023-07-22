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"المسافر" يواصل جولته بمرتفعات كاميرون وشوارع ميلاكا في ماليزيا
خصص “المسافر” الجزء الثالث من رحلته في ماليزيا للتجول في مرتفعات كاميرون الخلابة، فزار مزارع الشاي التي تنتج 5 ملايين كأس شاي يوميا، وصعد إلى مرتفعات المدينة الشاهقة التي تعد وجهة رئيسية للسياح.
كذلك خصص "المسافر" جانبا من جولته لمدينة ميلاكا، حيث تضم ميناء مهما وحيويا للتجارة العالمية، وتمتاز بتنوعها الثقافي وحضارتها العريقة التي تعود لملايين السنوات.
22/7/2023-|آخر تحديث: 22/7/202309:53 PM (بتوقيت مكة المكرمة)