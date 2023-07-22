المسافر "المسافر" يواصل جولته بمرتفعات كاميرون وشوارع ميلاكا في ماليزيا

خصص “المسافر” الجزء الثالث من رحلته في ماليزيا للتجول في مرتفعات كاميرون الخلابة، فزار مزارع الشاي التي تنتج 5 ملايين كأس شاي يوميا، وصعد إلى مرتفعات المدينة الشاهقة التي تعد وجهة رئيسية للسياح.

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