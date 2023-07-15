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المسافر.. ماليزيا جوهرة آسيا الحديثة ج (2)
بعد أن خصص المسافر الحلقة الأولى من جولته في ماليزيا لإعطاء نظرة عامة عن هذه الدولة الآسيوية العريقة والحديثة، خصص الحلقة الثانية من جولته -التي بثت بتاريخ (2023/7/13)- لمدينة بيننغ>
و تحتل هذه المدينة المرتبة الثالثة في الاقتصاد بين مدن البلاد، حيث تعتبر "بيننغ" قبلة للسياح من كل العالم، بسبب معالمها السياحية الكثيرة، سواء في شوارعها العريقة أو غاباتها وشواطئها الرائعة، وكذلك ثقافة سكانها المتعددة التي انعكست بشكل إيجابي على الطعام فيها.
15/7/2023