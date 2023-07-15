المسافر المسافر.. ماليزيا جوهرة آسيا الحديثة ج (2)

بعد أن خصص المسافر الحلقة الأولى من جولته في ماليزيا لإعطاء نظرة عامة عن هذه الدولة الآسيوية العريقة والحديثة، خصص الحلقة الثانية من جولته -التي بثت بتاريخ (2023/7/13)- لمدينة بيننغ>

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