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المسافر المسافر في زنجبار ج (2)

واصل المسافر جولته في جزيرة زنجبار، حيث سلط الضوء على فترة مظلمة في تاريخ هذه الجزيرة التي كانت تعتبر مركزا لتجميع العبيد قبل بيعهم على الدول المجاورة،