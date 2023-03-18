من برنامج: المسافر "المسافر" يجوب مدن سريلانكا وحدائقها الخلابة

واصل “المسافر” في الجزء الثاني من زيارته إلى سريلانكا تجواله في مدينة كاندي التي تتميز بحدائقها الملوكية الخلابة، حيث تبلغ مساحة الحديقة الملوكية نحو 600 كلم ويزورها سنويا مليونا سائح.