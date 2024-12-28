المرتفعات الأسكتلندية أرض العجائب وجمال لا يشيخ

تأسر المرتفعات الأسكتلندية زوارها بجمالها الأخاذ وتاريخها القديم، من الجبال والبحيرات الواسعة إلى الجداول والقلاع القديمة، لذلك تعد مقصدا مهما ووجهة سياحية جذابة للسياح حول العالم.

وطافت كاميرا برنامج "المسافر" في حلقة (2024/12/28) على المرتفعات التي تمتد في المناطق الشمالية من أسكتلندا، حيث بلاد العجائب والجمال الذي لا يشيخ.

وشكلت بحيرة لوخ لوموند المحطة الأولى على طريق المرتفعات الأسكتلندية، وهي واحدة من أكبر المسطحات المائية في المملكة المتحدة، حيث يصل عمقها إلى 180 مترا، وتعد واحدة من الوجهات الأكثر شهرة وجمالا في أسكتلندا.

وتعتبر البحيرة ملاذا للباحثين عن هواء نقي والراغبين بممارسة الرياضة وركوب القوارب والتجديف والصيد، وحتى المشي لمسافات طويلة.

وأخذ "المسافر" متابعيه في جولة في قلعة إنفيراراي، وهي واحدة من أهم القلاع في البلاد، وتعتبر مقرا لعائلة كامبل منذ أكثر من 500 سنة، وهي من العائلات النبيلة في أسكتلندا.

وعلى مستوى المسطحات المائية، تمتلك أسكتلندا 900 جزيرة بحرية، وبعضها تزيد مساحتها على ألفي كيلومتر مربع، إلا أن 90 جزيرة فقط تعتبر مأهولة بالسكان.

وتعمل العبّارات بانتظام بين الجزر والبر الأسكتلندي حيث تحمل الركاب والمركبات، إذ تعتبر وجهة آسرة توفر مزيجا مثاليا من الجمال الطبيعي والحياة البرية والتاريخ والمغامرة في الهواء الطلق.

وتنتشر مزارع أسماك السلمون في كل مكان، إذ يوجد أكثر من 200 مزرعة منتشرة حول الساحل الأسكتلندي، وهي جزء تاريخي أصيل من ثقافة هذه البلاد.

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كذلك تمتلك أسكتلندا أكثر من 30 ألف بحيرة والمئات من الأنهار، لذلك تعد الأسماك من أهم صادراتها، حيث أجرى مقدم البرنامج تجربة الصيد بالذبابة.

وتجذب مدينة فورت وليام الأنظار في رحلة استكشاف المرتفعات الأسكتلندية، إذ تقع على ضفاف بحيرة محاطة بسلسلة جبال بن نيفيس، وهو أعلى جبل بالمملكة المتحدة ويرتفع 1350 مترا، مما يجعل المنطقة الأهم في أسكتلندا والمملكة المتحدة لممارسة رياضات التسلق والمغامرة.

وقد تجولت كاميرا المسافر في شوارع فورت وليام التي توصف بأنها مدينة المرتفعات البسيطة والساحرة، وهي مزيج من التاريخ والفلكلور.

ويعد سلم نبتون، الذي أنشئ في القرن الـ19، واحدا من أهم مصادر الجذب السياحي بمدينة فورت وليام نظرا لموقعه المتميز أمام جبل بن نيفيس وعلى المروج الخضراء.

وفي نهاية الجولة، استقل مقدم "المسافر" قطار المرتفعات، أحد أشهر القطارات البخارية في العالم، وتصنف رحلاته على أنها واحدة من أجمل الرحلات بالقطار في العالم.

ويعود سبب ذلك إلى أن هذا القطار ظهر في فيلم هاري بوتر، مما جعل السياح يرغبون في الحصول على رحلة فيه تبقى محفورة طويلا في الأذهان.