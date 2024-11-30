مدينة ألمانية في أحضان رومانية

حط برنامج ” المسافر” في حلقة (2024/11/30) رحاله في مدينة ألمانية تقع في قلب رومانيا، والتي افتتح فيها أول مستشفى في القرن الـ13 وطبع فيها أول كتاب في القرن الـ16 وافتتح أول متحف في القرن العشرين.

وتعد مدينة سيبيو الألمانية واحدة من أجمل المدن في رومانيا، وهي من أفضل 10 دول أوروبية يمكن للمرء أن يعيش فيها، ولديها أهمية ثقافية وتاريخية.

و سيبيو تعد أيضا أكبر وأغنى المدن السبع الذي أسسها المستوطنون الألمان في القرن الثاني عشر، والمسمّاة اختصارا ترانسلفانيا، ويوجد في المدينة 3 ساحات رئيسية تضم أكبرها أهم المعالم التاريخية، وتضج بالحياة منذ أكثر من 6 قرون.

ويوجد في المدينة قصر بروكنتال، الذي تم بناؤه منتصف القرن الثامن عشر من قبل مهندس معماري نمساوي، ويستضيف القصر متحفا يعد من أقدم وأرقى المتاحف الفنية في رومانيا. وخارج الأسوار توجد حديقة تضيف لمسة فنية للمكان بأكمله.

وكان بروكنتال ملك مملكة ترانسلفانيا في القرن الثامن عشر، وكان رجلا شغوفا بالفن ومحبا للفنانين، ومقتنيا لمجموعة كبيرة من التحف واللوحات الفنية من مختلف العصور، وقد جمعها في قصر كبير يحمل اسمه وأصبح أهم معلم سياحي في سيبيو.

وتجول مقدم برنامج "المسافر" داخل مدينة سيبيو، وزار متحفها، كما زار مجمعا تحت الأرض، كان عبارة عن منجم قديم للملح، لكنه تحول إلى وجهة سياحية فريدة من نوعها، حيث توجد بحيرة مذهلة تحت الأرض.