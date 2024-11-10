زغرب وبولا تجمعان الماضي والحاضر في قلب التاريخ الكرواتي

بين عراقة التاريخ وحداثة الحاضر، تقف مدينتا زغرب وبولا الكرواتيتان شاهدتين على تلاقي الحضارات وتعاقب العصور، في مزيج فريد يجمع بين الإرث الروماني والطابع الأوروبي المعاصر.

ويواصل برنامج "المسافر" الذي يبث عبر منصة "الجزيرة 360" تجواله عبر ربوع كرواتيا ويزور مدينتي زغرب وبولا ليقدم نموذجا فريدا لمدن تحافظ على تراثها التاريخي مع مواكبة الحاضر، وتشكل وجهة سياحية وثقافية تجمع بين سحر الماضي وحيوية الحاضر في قلب القارة الأوروبية.

وتبدأ الكاميرا طوافها من مدينة زغرب التي تمثل بوابة بين الشرق والغرب، وتتربع على العتبة التاريخية بين شرق أوروبا وغربها، مشكلة حلقة وصل بين أوروبا الوسطى والبحر الأدرياتيكي، وتحمل في طياتها مزيجا معماريا فريدا يعكس الحقب الاشتراكية والنمساوية والمجرية، رغم ما تعرضت له من أضرار جراء زلزال 2020.

وتنقسم زغرب إلى قسمين متكاملين: سفلي يضج بالحياة العصرية، وعلوي يحرس التاريخ، ويتوج القسم العلوي برج لوترشاك التاريخي، الذي شُيد في القرن الـ13، ليقدم إطلالة بانورامية على المدينة.

ومن أبرز تقاليد المدينة إطلاق المدفع يوميا عند الظهيرة، في طقس سياحي يجمع السكان والزوار.

متحف تسلا

وضمن معالم المدينة الثقافية يزور البرنامج المسرح الوطني الذي يهيمن بمبناه الأصفر المهيب على وسط المدينة، مجسدا مكانة الثقافة في حياة زغرب.

كما تزهو المدينة بحديقتها النباتية التي تأسست عام 1889، وتضم أكثر من 10 آلاف نوع من النباتات، مع تركيز خاص على نباتات حوض المتوسط وجبال الألب.

وخصص البرنامج فقرة لاستعراض متحف العالم العبقري نيكولا تسلا الذي يعتبر فخر كرواتيا، والذي يرجع إليه البعض الفضل في تغيير وجه العالم باختراعاته في مجال الكهرباء والطاقة.

ويعرض المتحف مقتنيات تسلا الشخصية وأدواته العلمية، ويوثق رحلته من طفولته في كرواتيا حتى تجاربه الرائدة في أميركا.

وتجولت الكاميرا في سوق دولاتس التي تعتبر القلب النابض للحياة اليومية في زغرب، حيث يلتقي المزارعون والتجار لعرض منتجاتهم بأسلوب فني مميز، وتتميز السوق بتنوع معروضاتها وأعشابها التي تذكر بأسواق البحر المتوسط التقليدية.

عراقة بولا

وفي محطة أخرى توقف البرنامج في مدينة بولا التي تحتوي على العديد من معالم الحضارة الرومانية، وتفخر المدينة بمدرجها الروماني الشهير، الذي يعد أحد أهم المعالم التاريخية في البلقان.

ويتألف المدرج من 3 طوابق و4 أبراج، وقد تحول من مكان للمصارعة الرومانية إلى موقع للفعاليات الثقافية المعاصرة يستوعب 5 آلاف شخص.

وفي قلب مدينة بولا التاريخية، تقع ساحة المنتدى التي تأسست قبل 2100 عام، وتضم معبدا رومانيا وقصر الحاكم، في شهادة حية على عظمة العمارة الرومانية.