كرواتيا.. رحلة ساحرة بين زرقة البحر وخضرة الجبال

تقدم كرواتيا للزائرين تجربة فريدة تجمع بين جمال الطبيعة الخلابة وثراء التراث التاريخي والثقافي، فمن الشواطئ الساحرة إلى الجبال الشامخة، ومن المدن العتيقة إلى الجزر الهادئة.

في رحلة ساحرة يأخذنا برنامج "المسافر" الذي يبث على منصة "الجزيرة 360" في حلقة جديدة لنشهد جمال كرواتيا التي تتميز بتنوع طبيعي استثنائي، حيث يمتد البساط الأخضر في جهة، بينما يمتد البحر الأدرياتيكي الأنقى في أوروبا من الجهة الأخرى.

وتضم البلاد أكثر من 1100 جزيرة، منها 66 جزيرة مأهولة بالسكان، مما يوفر للزوار فرصة استكشاف مناظر طبيعية متنوعة وخلابة.

وتطوف كاميرا البرنامج بمدن تاريخية عريقة تحمل في طياتها إرثا ثقافيا غنيا، مثل مدينة دوبروفنيك، على سبيل المثال، والتي تعد متحفا مفتوحا يروي قصص الإمبراطوريات التي مرت عبر تاريخ كرواتيا.

وتسلط حلقة "المسافر" الضوء على مدينة ستون، التي تتميز بأطول جدار حجري في أوروبا يمتد لمسافة 7 كيلومترات، ويعد ثاني أطول جدار قديم في العالم بعد سور الصين العظيم.

أناقة وأصالة المدن

أما مدينة كورتشولا، الواقعة على أكبر جزر البحر الأدرياتيكي، فتعد جوهرة من العصور الوسطى تجمع بين أناقة المدن الإيطالية وأصالة الروح الكرواتية.

وتشتهر ببساتين الزيتون ومزارع العنب، كما تتميز بتصميمها العمراني الفريد الذي يسمح بتدفق الهواء بحرية ويحميها من الرياح القوية.

وتفخر كرواتيا بتراثها الثقافي الغني وتقاليدها العريقة، حيث يأخذنا البرنامج في جولة تاريخية، في مدينة كورتشولا، التي تدعي أنها مسقط رأس الرحالة الشهير ماركو بولو، وتحتفظ بمنزل-متحف يروي قصة حياته ورحلاته.

كما تشتهر المدينة بتقاليدها في صناعة المعكرونة اليدوية، التي تعد جزءا أساسيا من المطبخ الكرواتي.

وتضم كرواتيا عددا من المحميات الطبيعية الخلابة، مثل حديقة كركا الوطنية التي توقفت عندها عدسة البرنامج مبرزة سحر وجمال مجموعة من الشلالات الرائعة، كما تعد جزيرة فيسوفاتش، الواقعة داخل بحيرة فيسوفاتش، ملاذا هادئا يجذب الباحثين عن السكينة والتأمل.

وتوفر كرواتيا خيارات سياحية متنوعة تناسب مختلف الاهتمامات، فمن الرحلات البحرية والشاطئية، إلى استكشاف المدن التاريخية، ومن رحلات الدراجات في الطبيعة، إلى زيارة المتاحف والمعالم الثقافية، تقدم البلاد تجربة سياحية شاملة ومتكاملة.

وتعد كرواتيا وجهة سياحية فريدة تجمع بين سحر الطبيعة وعبق التاريخ، مما يجعلها خيارا مثاليا للباحثين عن تجربة سفر غنية ومتنوعة في قلب أوروبا.