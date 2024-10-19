دوبروفنيك الكرواتية لؤلؤة الأدرياتيكي الساحرة

في رحلة ساحرة يأخذنا برنامج “المسافر” إلى دوبروفنيك جوهرة كرواتيا الساحلية، والتي وصفها جورج برنارد شو بأنها “الجنة على الأرض”، ووصفها الشاعر اللورد بايرون بـ”لؤلؤة البحر الأدرياتيكي”.

تجمع المدينة بين التاريخ العريق والجمال الطبيعي الأخاذ، وتشتهر بأسقفها المصنوعة من الطين وشوارعها المرصوفة بالحجارة التي تلمع تحت ضوء الشمس.

وتسلط حلقة "المسافر" الضوء على الإرث الحضاري العميق لهذه المدينة التي تعانق البحر، وترصد كيف تمتد أمامها زرقة الأدرياتيكي، في حين تسطع فوقها شمس البلقان الدافئة.

ويأخذنا البرنامج في جولة تاريخية، موضحا كيف صمدت دوبروفنيك عبر القرون متحدية الغزاة والزمن، لتبقى شاهدة على عصور ذهبية وأحداث عاصفة شكلت هويتها الفريدة.

المدخل إلى دوبروفنيك عبر بوابة بلوتشي -التي بنيت في القرن الـ14- يأخذك إلى عالم من الأساطير، تمر عبر جدران حجرية شاهقة وأقواس مهيبة كانت في السابق حصنا ضد الغزاة، وتجد نفسك في وسط مدينة تحتضن مزيجا من الثقافات والمعالم التاريخية المثيرة.

تقع دوبروفنيك على ساحل الأدرياتيكي، حيث تمتد مناظرها الخلابة على طول المحيط، وتقوم على نظام معماري فريد يعكس تاريخ المدينة الغني، وتظهر فيه الأبنية ذات الطرز المختلطة، من القوطية إلى عصر النهضة والباروك، في تناغم يخطف الأنفاس.

سترادون شريان المدينة

ويقطع المدينة شارع "سترادون" أحد أبرز المعالم، وهو الشارع الرئيسي في دوبروفنيك القديمة، ويمتد بطول المدينة ويُرصف بالحجر الجيري، مما يمنحه مظهرا لامعا وكأنك تمشي على لوح زجاجي، وتضفي المباني المتناظرة على جانبيه سحرا خاصا، وتشكل رمزا لوحدة المدينة وهويتها.

وفي منتصف دوبروفنيك تقف نافورة أونفريوا الشهيرة كواحة منعشة للسكان والزوار، وتتجمع الحشود حولها لشرب الماء العذب الذي يصل من نبع يقع على بعد أكثر من 12 كلم خارج أسوار المدينة، وتعد هذه النافورة محطة استراحة للمسافرين ومكانا للتأمل في روعة العمارة.

ويصور "المسافر" رقصة "ليندو" التي تُؤدى على شكل دائرة بمشاركة أزواج يرتدون ملابس تقليدية ملونة وعلى أنغام موسيقى "ليريكا"، يتراقص الجميع في حركة مفعمة بالحيوية، حيث يظل هذا الإرث الشعبي جزءا لا يتجزأ من هوية دوبروفنيك الثقافية.

ويقف قصر سبونزا شاهدا على عظمة عصر النهضة وهندسته المعمارية القوطية، حيث شهد القصر انتصارات المدينة وهزائمها على مر العصور.

وبالقرب منه يوجد دير الفرانسيسكان الذي بني في القرن الـ14، ولا يزال يحتفظ بواحدة من أقدم الصيدليات في أوروبا والعالم، والتي تم افتتاحها عام 1317 وما زالت تعمل حتى اليوم.

ويقع في وسط المدينة القديمة قصر ريكتور الذي كان مقرا للحكومة في العصر الذهبي لدوبروفنيك، ويعكس هذا القصر مستوى التطور الذي وصلت إليه المدينة في تلك الفترة، ويعد اليوم أحد أبرز معالم الهندسة المعمارية في المدينة.

جدران تحمي من الغزاة

ويصعد بنا "المسافر" إلى أعلى جدران المدينة القديمة التي حمتها من الغزاة عبر التاريخ، وتقدم الكاميرا مناظر مذهلة من الأعلى للحصون التي تعود إلى العصور الوسطى والبحر المفتوح الذي يليها.

وتتوقف عدسة البرنامج عند قلعة مينشيتا التي تقف شامخة على قمة تل مطل على المدينة، وتظهر اللقطات شكلها الدائري المميز، ويشرح المسافر دورها الحيوي في الدفاع عن دوبروفنيك عبر القرون.

ثم ينتقل "المسافر" إلى قلعة لوفريجيناك الحارس العملاق لساحل المدينة، حيث تصور الكاميرا هذه القلعة المعلقة التي تطل على البحر منذ القرن الـ14، وتعرف باسم "جبل طارق دوبروفنيك"، ولم تخترق هذه القلعة قط، وظلت صامدة عبر التاريخ الطويل.

وعلى بعد خطوات من المدينة تقع جزيرة لوكروم التي تغطيها النباتات الخضراء وتعد ملاذا طبيعيا للسكان والسياح على حد سواء.

الجزيرة -التي تبلغ مساحتها 70 هكتارا- تزخر بالتنوع البيئي وتستقطب أعدادا كبيرة من الزوار خلال فصل الصيف.

ويسلط البرنامج الضوء على الجزر المحيطة بالمدينة -وأبرزها جزيرة لوكروم- مُظهرا طبيعتها العذراء التي تجذب أعدادا كبيرة من السياح خلال موسم الصيف، وتبلغ المساحة الكلية لتلك الجزر البالغ عددها 13 جزيرة 30 كلم، في حين يبلغ عدد سكانها 850 نسمة فقط.

وللحصول على إطلالة لا تُنسى على المدينة والبحر الأدرياتيكي يوصي "المسافر" بالصعود إلى قمة جبل سرد في القمة، ومن هذا الموقع يمكنك الاستمتاع بمشهد بانورامي خلاب لا ينسى.