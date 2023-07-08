المسافر المسافر في ماليزيا (ج 1)

جال “المسافر” في الجزء الأول من سلسلة حلقاته التي يخصصها لماليزيا في كوالالمبور عاصمة هذه الدولة الآسيوية الشهيرة، وحرص في أول عرض له في كوالالمبور على إعطاء نظرة عامة عن هذه المدنية العريقة والكبيرة

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