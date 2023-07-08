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المسافر في ماليزيا (ج 1)
جال “المسافر” في الجزء الأول من سلسلة حلقاته التي يخصصها لماليزيا في كوالالمبور عاصمة هذه الدولة الآسيوية الشهيرة، وحرص في أول عرض له في كوالالمبور على إعطاء نظرة عامة عن هذه المدنية العريقة والكبيرة
والتي يزورها سنويا أكثر من 30 مليون سائح. ورافق "المسافر" متابعيه في جولة بشوارع العاصمة وجسورها الشهيرة وحدائقها الرائعة وكذلك أشهر معالمها الدينية والثقافية، والتي تعكس حضارة القوميات الثلاث التي تسكنها، وهي الملاوية والصينية والهندية.
8/7/2023